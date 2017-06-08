200 кустов сирени украсят сквер около Алёши

Работники Мурманского морского торгового порта посадили 200 кустов сирени у мемориала Защитникам советского Заполярья. В экологической акции приняли участие молодые северяне и первые лица города.

В рамках акции «Аллея России», которая была посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне, во многих регионах страны были высажены деревья и кустарники, а так же заложены новые парки и скверы. Однако из-за плохих погодных условий в Мурманской области, эти мероприятие перенесли на более позднее время. В мероприятии принял участие руководитель ММТП.

- Действительно символично, что в рамках Года экологии надо делать какие-то интересные экологические вещи. Мы где-то в марте месяце задумались над вопросом, а где же можно в порту или в городе что-то новое посадить, - рассказывает Александр Масько, генеральный директор ПАО «ММТП». – В порту, к сожалению, не так много места, но тем не менее, мы буквально позавчера высадили первые 30 крупномеров, а ещё 30 посадим в течении ближайшей недели.

Сиреневая аллея высажена в любимом всеми горожанами месте - на пути к Вечному огню у памятника, который в народе с любовью называют «Алёша». Свой вклад в благоустройство мемориального комплекса внесли не только работники Мурманского морского торгового порта и их семьи, но и ребята из трудового лагеря, организованного этим предприятием.

- Это очень важно для нашего города. Мы озеленяем всё это пространство, и здесь становится красивее, - говорит Алексей Старков, участник акции от летнего лагеря Мурманского морского торгового порта.

Цель акции - ещё раз показать, что память о подвиге наших соотечественников в войне бессмертна. Портовики уже не первый раз проводят подобные посадки. В прошлом году было высажено 100 кустов возле памятника «Ждущей», а осенью 150 новых деревьев появились в парке на улице Марата.

Лично поучаствовал в посадках деревьев и глава города. «Вы же знаете наш климат, он сложный. И в этот переходный период времени наш город достаточно сероват. Но зато, когда наступает настоящее лето, как в сегодняшний день, у деревьев листья распускаются, город становится просто неописуемым, неподражаемым, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня я учувствую впервые в таком мероприятии и действительно это очень здорово. Призываю всех людей и организации последовать этому примеру».

На этом патриотическая акция коллектива торгового порта не закончится - летом в городе проведут ещё несколько акций по посадке деревьев и кустов.