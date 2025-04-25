День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.25 19:30
200 сотрудников и военнослужащих Росгвардии в Мурманской области приняли участие в написании «Диктанта Победы»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области, морского отряда и батальона по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии на 4-х оборудованных площадках проверили свои знания по истории, ключевым датам и важнейшим фактам Великой Отечественной войны.
Они отвечали и на вопросы о специальной военной операции и событиях на Донбассе.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Скоро в эфире23:30«Человек на своем месте». Познавательная программа (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:00Дельфин – Концерт в VK Stadium 2023 / ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ (16+)
-PRO Деньги (16+)Просроченная задолженность по заработной плате в России по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 19,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 35 копеек, доллар потерял 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт