200 сотрудников и военнослужащих Росгвардии в Мурманской области приняли участие в написании «Диктанта Победы»

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области, морского отряда и батальона по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии на 4-х оборудованных площадках проверили свои знания по истории, ключевым датам и важнейшим фактам Великой Отечественной войны.