2000 добровольцев и представителей молодёжных объединений Мурманской области приняли участие в празднике «Сила Севера – в людях»

Уже традиционный праздник в этом году объединил все муниципалитеты Заполярья и стал молодёжным событием для тех, кому не всё равно - для добровольцев. В Ледовом дворце Мурманска для них подготовили площадки, чтобы запечатлеть лучшие моменты с новыми товарищами из волонтёрских объединений.

И пусть многих волонтеров отличает скромность, но на самом деле, за каждым стоит целая вереница добрых дел. Например, Елизавета из ЗАТО Александровска, не смотря на юный возраст, девушке 14 лет, помогает детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Елизавета Жирнова, волонтёр объединения «Высокое напряжение» из ЗАТО Александровск: «В этом году я получила стипендию главы ЗАТО Александровск за личный вклад в добровольческую деятельность и ездила на Всероссийский конкурс «Лидеры XXI века». Я финалист конкурса».

Карина из Мурманска – постарше, она учится на 3 курсе Мурманского арктического университета и участвует в деятельности Российского студенческого отряда. Например, в этом году она проработала вожатой в детском лагере четыре смены.

Карина Киброева, представитель Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»: «Я со своими ребятами поехала в Краснодарский край и работала в лагере. У меня получилось проработать всё лето - четыре смены. Через нас прошло очень много детей, мы провели для них лучшее лето и подарили множество улыбок».

А Даниил приехал из Ковдора представлять Военно-патриотический клуб «Гранит». В будущем, как и многие из товарищей по объединению, планирует связать свою жизнь с защитой Родины. Пока же занимается восстановлением памяти о подвигах красноармейцев.

Даниил Мальков, представитель Военно-патриотического клуба «Гранит»: «Возносили памятник погибшим летчикам во время Советско-финской войны. Он находится на границе с Финляндией, где самолёт упал в годы Зимней войны с Финляндией. Там возводили мемориал».

Объединяет их одно – бескорыстное желание помогать. Сегодня Мурманская область насчитывает десятки тысяч волонтёров от Кандалакши до Никеля. Каждого из них есть за что отметить.

Поздравил добровольческую и активную молодежь Заполярья и губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня большой праздник. На этом мероприятии собрались не только добровольцы, а собрались все: спортсмены, артисты, молодые учёные, лучшие студенты. Все те, кто является основой развития нашей области и всей нашей большой страны. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником и низкий поклон всем тем, кто от души делает что-то дополнительное помимо основного вида деятельности, работы и делает мир вокруг себя лучше. Это очень дорого стоит и здорово, что в нашей области таких людей всё больше и больше. Спасибо за это огромное!».

Тех, кто готов помогать, несмотря ни на что, действительно становится только больше. Мурманская область стала третьей в стране по развитию добровольчества с численностью населения региона до 1 миллиона человек. А проект «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области в этом году завоевал первое место в номинации «Территория для жизни» волонтёрской премии «#Мывместе – 2024».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Все, кто прошёл через проект «От родника до океана. Маяки» - это волонтёрские корпоративные группы, это рядовые волонтёры, это лидеры молодёжных движений. Они все стали очень сплоченными и просят новых объектов. Мы просто физически можем делать один маяк в год. На следующий год мы уже объявили, что выбрали маяк Вайдагубский, который расположен на полуострове Рыбачий. Но параллельно мы будем по всему нашему маршруту - пути следования волонтёрских групп будем восстанавливать памятники Великой Отечественной войны».

Также губернатор отметил лучших специальными наградами за заслуги перед Мурманской областью.