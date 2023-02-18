2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёй

В Таиланде сразу 70 влюблённых пар поженились, сидя на слонах. Церемония прошла в День святого Валентина.

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В секторе Газа обнаружили 2000-летний свинцовый саркофаг. Его нашли на древнем кладбище римской эпохи, о котором узнали во время строительства жилого комплекса.

Спасти животных от вымирания порой бывает проще, чем кажется. Один австралиец изобрёл специальную дрель для вырезания дупел. Говорит, что полости в деревьях могут стать домом для десятков вымирающих видов.

Из тюрьмы в Мексике спасли лысого кота с татуировкой банды. Теперь он собственность государства и усыновлению не подлежит.

В Перу археологи нашли череп древнего кашалота. Уникален он тем, что считается самым хорошо сохранившимся в мире для этого вида. Давайте посмотрим.

Неожиданную находку сделали британские археологи в графстве Бакингемшир, где планируют проложить новую железную дорогу. Под руинами старинной церкви они обнаружили фундамент ещё более древнего храма.

На новой выставке в Лондоне представили работы мастера эпохи Возрождения Донателло. Причём публика в Великобритании впервые увидит сразу 50 статуй и рельефов этого скульптора.

Северокорейское блюдо из холодной лапши под названием нэнмён недавно внесли в список ЮНЕСКО. Его готовят с XIV века. Сейчас есть много видов нэнмёна. Один из самых популярных готовят в Пхеньяне.

Американец создаёт скульптуры и мозаики из магнитных карт нью-йоркского метрополитена. Он отдаётся этому увлечению больше 20 лет. Правда, в этом году система оплаты проезда в метро изменится, поэтому магнитные карты уйдут в прошлое.

Руандийский электрик построил гидроэлектростанцию в своей деревне, чтобы улучшить жизнь соседей. Он подключил к местной электросети уже десятки домов.

По улицам Мумбаи проехали 180 винтажных автомобилей. Они также поучаствовали в ежегодной выставке.

В Таиланде сразу 70 влюблённых пар поженились, сидя на слонах. Церемония прошла в День святого Валентина.