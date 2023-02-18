2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёйМарина Табейкина: почему кому-то везёт, а кому-то не везёт с родителями
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.23 13:35

2000-летний свинцовый саркофаг, уникальный череп древнего кашалота и руины старинной церкви – тайны нашей истории, которые спрятаны под землёй

В Таиланде сразу 70 влюблённых пар поженились, сидя на слонах. Церемония прошла в День святого Валентина.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

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В Таиланде сразу 70 влюблённых пар поженились, сидя на слонах. Церемония прошла в День святого Валентина.

 

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