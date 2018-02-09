2000 северян пришли со своими проблемами в приёмную Медведева

В региональной общественной приёмной председателя правительства Дмитрия Медведева подвели тоги работы. Как меняется тематика обращений граждан, как часто властям удаётся помочь гражданам, которые порой возлагают на эту инстанцию последние надежды, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

За количеством обращений, по словам руководства региональной приёмной Медведева, здесь не гонятся. Представители власти в прошлом году приняли около 2 тысяч человек. Жители региона чаще всего обращаются за помощью с похожими проблемами: задают вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, медициной или социальной сферой. Несмотря на значительный административный ресурс и статус, тех, кто обычно берёт тот или иной вопрос граждан на контроль, процент положительно решенных дел составляет 25,5%.

- Помимо членов партии, начиная от депутатов областной и Государственной Думы, городского Совета участвуют в приёмах и представители министерств правительства области, комитетов, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», - специалисты администрации города Мурманска.

Но порой встречи показывают абсурдность некоторых моментов нашего бытия: жители региона обращаются к представителям власти, особенно муниципального уровня, с просьбами, например, заменить лампочку в подъезде. Но в последнее время, вероятно, по причине роста благосостояния населения, направленность вопросов стала меняться. Очень многие хотят видеть в своём дворе не просто аккуратную, а современную благоустроенную площадку. Толчком к таким переменам послужил и тот факт, что в городах области теперь уже достаточно примеров для подражания.

- Основная часть вопросов, с которыми шли к городским депутатам люди, касались благоустройства тех территорий и дворов, в которых северяне живут, - рассказывает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Они просят не просто лампочку включить и почистить подъезд, а сделать так, чтобы во дворе было очень спокойно, достойно и уютно жить. Вот это основная масса вопросов, с которыми обращались мурманчане.

Единственное новое направление, с которым всё чаще обращаются в приёмную, это защита прав потребителей и юридическая поддержка. Ведь чтобы подать любое заявление, к примеру, на участие в программах по реконструкции дворов, нужно быть законодательно подкованным и не допустить ошибку в заполнении перечня необходимых документов.