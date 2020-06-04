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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.20 19:30

2020-й – юбилейный год для Мурманского государственного технического университета

Созданное в 1950 году Высшее мореходное училище, за 70 лет превратилось в крупнейший научно-образовательный центр Кольского Заполярья.

Распоряжение Совета Министров Советского Союза от 11 января 1950 года положило начало  созданию в Кольском Заполярье первого в мире вуза для подготовки кадров для работы на флотах рыбной промышленности. Мурманская высшая мореходка, благодаря уникальному научно-преподавательскому составу вскоре обрела славу одного из сильнейших вузов страны. 

Константин Сергеев, заведующий кафедрой «Судовых энергетических установок» института  «Морская академия» МГТУ: «Я хочу поздравить всех сотрудников, своих коллег, курсантов, студентов, которые теперь здесь учатся, с 70-летием вуза. Я хочу сказать, что 70 лет – это не старость. Это творческий возраст. Мы сейчас начинаем перезагрузку университета, у нас впереди ещё много всего хорошего».

Незамерзающий глубоководный порт на берегу Кольского залива Баренцева моря богатого рыбными ресурсами, возможность доступа ко всем морям и океанам, развивающаяся в те годы рыбная индустрия и промышленность – все это стало весомыми предпосылками для рождения МГТУ.

Сегодня вуз готовит специалистов по морскому, инженерно-техническому профилю, микробиологов, уникальных мастеров в области пищевого производства и многих других.

Владимир Гроховский, заведующий кафедрой «Технологии пищевых производств» МГТУ:  «Дорогие коллеги, друзья, студенты, обучающиеся, аспиранты, магистранты, бакалавры примите самые сердечные и искренние поздравления с наступающим для нашего великолепного, продвинутого, одного из лучших университетов на Северо-Западе России - МГТУ,  с 70-летним юбилеем!».

География студентов МГТУ по-прежнему огромна. Учиться сюда едут ребята из многих регионов страны и ближнего зарубежья. Здесь готовят востребованных в наши дни специалистов для арктических проектов. В ближайшие годы вуз ждет перезагрузка: капитальный ремонт и строительство новых корпусов, оснащенных современным оборудованием лаборатории и мастерских. Появится много новых направлений обучения.

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