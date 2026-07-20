2026 год в Мурманской области стал рекордным по количеству стобалльников

43 выпускника показали наилучшие результаты – плоды упорной подготовки и дисциплины. Их достижения на оперативном совещании отметил губернатор Мурманской области.

Среди рекордсменов есть и те, кто написал на 100 баллов сразу два экзамена. Ими стали Ева Акрытова, Артём Горбунов, Софья Ковалева из Мурманска и Александра Малышева из Апатитов.

Андрей Чибис поздравил ребят и поблагодарил родителей и педагогов за наставничество.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я от всей души поздравляю наших ребят с результатом упорства, воли и умением доводить дело до конца. И родителям огромное спасибо, самое главное, учителям. Наши педагоги - они потрясающие и это, безусловно, их заслуга».