208 домов в Мурманской области будут капитально отремонтированы в этом году

В столице Заполярья обновления произойдут в 67 МКД. Контроль за качеством выполнения ремонтов ведётся соответствующими инстанциями на постоянной основе.

В Мурманске жители дома номер 8 по Рыбному проезду много лет ждут капитального ремонта кровли. Из-за нескольких пожаров её состояние ухудшилось так, что конструкция представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Вадим Кременевский, главный инженер: «Выполнена аэрофотосъёмка поверхности кровли, проверили на теплопотери. Видны сосульки по телевизионному исследованию, у нас парят розливы. И видно, что перепад температур до 10 градусов. Мы предпримем меры, пробросим греющий провод, чтобы впоследствии исключать образование наледи и сосулек».

Перед подрядчиком стоит задача не только обследовать крышу, но и разработать проектную документацию. 1 апреля уже необходимо приступить к строительно-монтажным работам. Согласно графику, ремонт должен завершиться в середине августа. Самые сложные этапы, по признанию подрядчика, демонтаж и монтаж стропильной системы.

Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области: «Вы видите, какая сложная крыша, очень сложные свесы. Она действительно сложная ещё и потому, что разводка в доме осуществляется через верхний розлив. Это дополнительно доставляет такие неудобства, потому что всегда должна соблюдаться высокая термоизоляция верхнего розлива, чтобы у нас был холодный чердак».

Ещё один адрес, куда заглянули инспекторы, дом №7 на Театральном бульваре. Здесь кровлю уже отремонтировали, а сейчас завершают работы по замене бойлера. Жильцы долгое время жили без горячей воды из-за неисправного оборудования».

Юлия Барсукова, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Процесс уже завершен. Выполнена пуско-наладка. На данном этапе подрядная организация смонтирует теплоизоляцию на теплообменнике и трубопроводах. И будут подготавливать документацию для сдачи объекта».

Согласно плану в 2022 году будут отремонтированы 208 многоквартирных домов в Мурманской области. В 19 – работы уже выполнены, а по 180 – заключаются контракты.