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21 декабря Центральному стадиону профсоюзов в Мурманске исполняется 60 лет

Северян приглашают на празднование юбилея, для гостей подготовили интересную программу и много сюрпризов.

«У нас уникальный каток. Сейчас площадь ледяного поля составляет 100 кв. метров - это практически самый большой ледовый овал на Северо-Западе страны, говорит Алексей Попов. - Выяснилась такая очень интересная подробность - наш каток является самым северным катком в мире».

Но Центральный стадион это - не только каток. Объект, расположенный в самом центре заполярной столицы, можно назвать спортивным сердцем севера.

«Здесь проходит много соревнований: и городских, и областных, и международных соревнований, - рассказывает Татьяна Сыропоршнева, завхоз Центрального стадиона профсоюзов. -  У нас и по художественнойгимнастики проходят  соревнования, и спортивные танцы, в общем, всё, что можно. Всякие легкоатлетические соревнования – летом».

И не только соревнования, но и регулярные тренировки. Например, каждый день здесь занимаются юные конькобежцы, а вечером проходят сеансы массового катания. А в праздничный день северян приглашают вместе отметить день рождения спортивного комплекса.

«Посетителей будут встречать у входа ростовые куклы,  на катке будет находиться Дед Мороз со Снегурочкой, - рассказывает Алексей Попов. – Со сказочными героями можно будет фотографироваться. На льду будет ди-джей и танцевальные группы, за которыми можно будет повторять, разучивать какие-то танцевальные упражнения. А главный хит и флешмоб будут посвящены 60-летию Центрального стадиона - приди в карнавальном костюме и выиграй приз! Будет разыграно 10 абонементов на годовое посещение нашего катка».

Праздничные мероприятия начнутся в субботу, 21 декабря, в 16 часов.

 

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