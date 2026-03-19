21 марта свой профессиональный праздник отметят те, кто, оживляя кукол, создаёт волшебные миры

В старейшем театре за Полярным кругом готовятся к празднику и репетируют спектаклю раскрывающий, как никакой другой, мастерство актёров Мурманского областного театра кукол.

Присмотритесь, здесь далеко не один актёр. «Алиса в стране чудес» - одна из самых необычных и уникальных постановок в театре кукол, ведь самих-то кукол и нет, они рождаются из темноты на глазах у зрителей. На мурманской сцене известная всем сказка вышла за рамки реальности, используя лишь свет, тени и мастерство актёров.