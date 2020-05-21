21 мая в России отмечают День полярника

Он был учреждён Президентом Российской Федерации в 2013 году. С профессиональным праздником исследователей Арктики поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Праздник был учреждён в знак признания заслуг полярников. Дата выбрана не случайно. Именно 21 мая 1937 года Советский Союз открыл первую дрейфующую полярную станцию «Северный полюс – 1». Сегодня Россия снова всё больше внимания уделяет исследованию Арктики, развитию арктических территорий.

Мурманская область к этой дате имеет непосредственное отношение. В регионе базируется ледокольный флот России, помогающий выполнять исследователям их непростую работу.

В праздничную дату Андрей Чибис в режиме-онлайн поздравил всех полярников с профессиональным праздником, а заодно поговорил с ними, какой может быть Арктика в будущем.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам приятно, что Мурманск, как и раньше, позиционировался столицей Арктики. Решением правительства уже фактически закреплён статус. Знаете, что создана территория опережающего развития с таким символичным названием «Столица Арктики». Конечно, очень хочется, чтобы мы сегодня в лёгком формате, максимально лёгком формате пообсуждали прошлое, текущее, настоящее».