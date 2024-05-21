21 мая в России отмечают День полярника

Именно в этот день в 1937 году заработала первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс».

Станция предназначалась для проведения океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах освоения Крайнего Севера.

После рассмотрения различных способов доставки на Северный полюс полярников и грузов было решено делать это самолётами с посадкой на лёд. Начальником первой советской высокоширотной экспедиции стал академик Отто Шмидт, а руководителем полярной станции был утверждён Иван Папанин.

21 мая флагманский самолёт поднялся с острова Рудольфа, перелетел 20 километров за Северный полюс и приземлился на дрейфующую льдину. Туда прилетели 13 человек. Полярниками стали не только герои-первопроходцы, но и представители разных профессий, которые обеспечивают деятельность в Арктике.

По экспертным оценкам, до 2 млн человек можно отнести к полярникам. В настоящее время освоение высоких широт - один из приоритетов государственной политики.