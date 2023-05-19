21 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа

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В преддверии этой даты во многих городах проводят акции, чтобы напомнить людям, как защититься от опасной болезни и как продолжать жить в случае заражения.

В Мурманской области тоже есть инфицированные и при своевременном обращении к врачам они получают должное лечение.

С 1990 года в Заполярье зарегистрированы 8377 человек с ВИЧ-инфекцией. Превышен уровень заболеваемости в Мурманске, Мончегорске, Кандалакшском и Кольском районах и Ковдорском округе.

Оксана Квитко, врач-эпидемиолог центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниями: «Ежегодно около 400 человек мы регистрируем с заболеванием ВИЧ-инфекции вновь выявленных. Также хотелось бы отметить, что основной путь заражения на сегодняшний день – половой. На сегодняшний день более 77% заболевших заразилось половым путём».

Также ВИЧ можно заразиться через кровь. Детям эта инфекция передаётся при грудном вскармливании, в утробе матери или же при родах. При несоблюдении прописанного для беременной лечения, зачастую происходят выкидыши или заражение малыша тяжёлой стадией инфекции.

Любовь Веселова, врач-педиатр центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «У нас в среднем в Мурманске за год рождается от 60 до 80 новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. И такой положительный момент: за последние 5-6 лет у нас не было выявлений ВИЧ-инфекции у детей, которые родились от детей с ВИЧ-инфекцией. Поскольку у женщин была подавленная нагрузка, они получали терапию, дети рождались ВИЧ отрицательные».

Но ранее родившиеся и инфицированные малыши есть и живут они в Мурманской области. Они получают должное лечение и ведут активный образ жизни. Тоже касается и людей взрослых, заразившихся вирусом. Для этого достаточно вовремя выявить заболевание и соблюдать рекомендации, прописанные врачом.

Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделением центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Избежать синдрома приобретенного иммунодефицита возможно благодаря применению антиретровирусной терапии, которая позволяет полностью блокировать вирус иммунодефицита в организме пораженного человека, не дать развиваться ему в дальнейшем. Что сохраняет длительности и качество жизни».

По словам специалистов, молодёжь больше открыта к диалогу с врачом и в массе информирована о данном заболевании. Сложнее дела обстоят со взрослым населением, а между прочим, люди старше 30 лет составили основной прирост инфицированных в прошлом году.

Ольга Куценко, медицинский психолог центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: «Нашим пациентам, когда сталкиваются с этой проблемой, оказывается, в том числе и психологическая помощь и членам их семьи. Для того, чтобы они приняли эту информацию, научились с ней жить и по итогу поняли, что в принципе, глобально их жизнь не изменилась в какую-то худшую сторону».

Каждый человек должен хотя бы раз в год для профилактики сдавать кровь на ВИЧ-инфекцию. При подозрениях после незащищенного полового контакта с новым партнёром тоже важно проверить своё здоровье. Анализ бесплатный, быстрый – результаты известны на следующий день и при желании пациента анонимны. Тест можно сдать в Центре специализированных видов медпомощи на ул. Лобова, 10.

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