21 октября Мурманск посетит премьер-министр Михаил Мишустин

Руководитель правительства страны примет участие в церемонии передачи нового ледокола «Артика» от Балтийского завода «Атомфлоту».

В Мурманск Михаил Мишустин прилетит, несмотря на возникшее в последние время обострение эпидемиологической обстановки в стране. Даже в такое время премьер не отказывается от поездок, он уже посетил 13 регионов. Мурманск станет четырнадцатой точкой на карте.

Впрочем, Михаил Мишустин ранее переболел коронавирусом. Несмотря на это, все участники программы визита в столицу Заполярья пройдут тестирование.

Напомним, атомный ледокол «Арктика», ради которого, прежде всего и приезжает премьер, завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск 12 октября. Во время плавания атомоход испытали во льдах, он достиг Северного полюса.