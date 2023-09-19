21 сентября - Всемирный день русского единения

Его отмечают ежегодно с 2010 года. Пока этот праздник неофициальный, но его уже отмечают любители русской культуры из 24 стран. Большой праздник, посвящённый Всемирному дню русского единения, состоится в Парке Горького в Москве. Это мультиформатный фестиваль с развлекательными, спортивными и музыкальными площадками.

С 14 часов для гостей начнут выступать «Дискотека Авария», «RASA», «Винтаж», Юлианна Караулова, VAVAN, ERSHOV и другие популярные артисты. Также будут работать лектории с участием ведущих топ-менеджеров медиасферы и креативных индустрий, блогеров и звёздных спикеров.

Одним из организаторов праздника стал продюсерский центр «Инсайт Люди», в котором состоят десятки мурманских блогеров. В преддверие праздника руководитель заполярной студии инфлюенсеров Александра Колпакова отправится на большой форум и обучение в Москву, после чего также посетит парк Горького.

Александра Колпакова, руководитель региональной студии блогеров «Insight people»: «Для продюсеров, сценаристов, контент-мейкеров, операторов и монтажёров такое большое обучение и не только. Ещё большая стратегическая сессия будет, которая закончится большим праздником в парке Горького в Москве. Будем рассказывать о том, что у нас можно снимать на севере, какие темы затрагивать».

Отметим, что мурманским блогерам есть, чем похвастаться. Например, недавно на одном всероссийском форуме они презентовали своё тревел-шоу. По итогу этой поездки у инфлюенсеров должны появиться новые идеи для творческого развития.

Александра Колпакова, руководитель региональной студии блогеров «Insight people»: «Всё-таки новые кадры нужно постоянно обучать. Медиасфера постоянно развивающаяся, новая информация появляется всегда».

О достижениях мурманских блогеров Александра обязательно расскажет коллегам в Москве. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» также отправится на праздник. Там журналисты встретятся с Александрой, знаменитыми артистами, блогерами и, возможно, мурманчанами, которые тоже решат отметить Всемирный день русского единения.