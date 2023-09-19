21 сентября в 18 часов в областной научной библиотеке состоится презентация книги члена Союза журналистов России Ольги Кондрашкиной «С любовью к саамам»

Издание познакомит читателя с жизнью коренных жителей Кольского полуострова первой четверти ХХI века.

«С любовью к саамам» вышла тиражом 1000 экземпляров, финансовую поддержку в издании книги оказала компания «Норильский никель». Ранее книгу презентовали в селе Ловозеро, а в начале сентября издание показали мурманским библиотекарям, которые, например, могут исполосовать материал для подготовки краеведческих уроков.

Что касается предстоящей презентации, то она состоится в научной библиотеке 21 сентября в 18 часов (4-й этаж, Подиум-холл).

В программе – песни на саамском языке и кинопоказ. На встречу автор приглашает всех желающих.