21 сентября в «Кировке» стартовал шахматный сезон

Более 50 спортсменов приняли участие в 1-ом этапе Кубка г. Мурманска в категории «блиц».

Эта игра с контролем не более 5 минут на партию для каждого участника считается проверкой не только шахматных навыков, но и умения быстро находить решения в сложных ситуациях, выдерживать высокую концентрацию и психологическое напряжение на протяжении всего турнира.

Вход на соревнования был открыт для всех желающих, поэтому они объединили шахматистов нескольких поколений: самому юному участнику соревнований было всего 8 лет, а самому опытному - 75!

Итоговое «золото» досталось Алексею Червову - он одержал победы в 10 партиях из 11. Вторым стал Роман Порошин, на третьей ступени пьедестала Дмитрий Некипелов.

Этапы Кубка г. Мурманска будут организовывать ежемесячно и каждый может принять в них участие.