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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.23 19:30

21-й раз на судоремонтном предприятии Снежногорска прошёл конкурс профессионального мастерства

Среди желающих повысить разряд и получить денежный приз - около 50 заводчан рабочих профессий: судокорпусники, токари, слесари, маляры.

Отведённого времени на изготовление детали хватит с лихвой, даже, отмечает судокорпусник Дмитрий, успеет сделать таких две. Правда, оценивать жюри конкурса профессионального мастерства будет лишь одно изделие – оно должно соответствовать чертежу с исходным заданием.

Пока рабочий трудится за станком, за процессом следят и жюри, и наблюдатели – коллеги по цеху, ученики. Это тоже неплохой опыт – учиться на чужих ошибках и достижениях.

Дмитрий Руепов, судокорпусник-ремонтник КП №7 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Просто показать, что можно участвовать и занимать места. Не обязательно первое, главное участие, а не победа».

Для токаря Евгения, который работает на «Нерпе» 6 лет, это пятый конкурс профмастерства. Ежедневная работа при её однотипности, конечно, несколько снижает интерес, но такие состязания придают энтузиазм. Специалист решил, что и на этой ступени долго стоять не следует, впереди большая карьерная лестница, включающая и, например, освоение смежных профессий. 

Евгений Харин, токарь СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Я окончил колледж в Полярном по судостроению».

Кроме вызова самому себе, традиционный конкурс «Нерпы» даёт возможность молодым специалистам раскрыть свой потенциал, а поддержать таланты можно разными способами.

Марианна Торопова, начальник бюро оперативного планирования производственно-диспетчерского отдела СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это хороший старт для молодых специалистов: по итогам конкурса они могут повысить свой разряд».

Александр Румянцев, начальник судокорпусного участка цеха №15 СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Повышение разряда даёт, во-первых, более качественное выполнение работ в будущем, плюс повышается финансовая мотивация (у работника будет больше заработная плата). Ну, и в уверенность в выполнении более сложных задач».

Есть, конечно, особые критерии, на которые при оценивании обращает внимание жюри. Если при сварочных работах – это исполнение шва, который при просвечивании (процесс аналогичный рентгену) должен быть герметичным, то при работе с красками и лаками судьи должны почти непрерывно следить за каждым этапом работ.

Виктор Берегов, мастер малярно-гумировочного цеха СРЗ «Нерпа», член жюри конкурса профессионального мастерства, г. Снежногорск: «Обращаем внимание не на скорость, а больше на качество: подготовка металла под покраску и само качество покраски».

Помимо практического задания, каждый специалист, участвующий в конкурсе, сдаёт и теоретическую часть. Так, по общей сумме набранных за все задания баллов, 13 молодых рабочих поднялись на высшую ступеньку профессионального Олимпа. Очередные квалификационные разряды присвоены по решению комиссии восьми конкурсантам.

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