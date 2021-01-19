21 января инженерные войска будут отмечать свой профессиональный праздник

Есть такие подразделения и в составе Северного флота. Они подготавливают побережье для высадки морского десанта, разминируют снаряды времен войны, строят переправы.

Человечки, в защитных костюмах медленно двигающиеся по дороге с миноискателями, вызывают улыбку. В «броне» они чем-то напоминают знаменитого Бибендума - символ не менее известной марки автомобильных шин. Но на самом деле навыки, которые на одном из полигонов в Мурманской области обрабатывают саперы инженерного полка Северного флота, могут спасти не одну сотню жизней, причем не только военных специалистов, но и обычных людей.

Сергей Знаменщиков, командир взвода отдельного морского инженерного полка Северного флота: «Отработать навыки при разминировании снарядов, заграждений и возможных самодельных взрывных устройств. Последние, как вы, наверное, догадались, используют, например, боевики запрещённых в России террористических организаций. Но чаще инженерам приходится работать с отголосками войны. Летом грибники и любители активного отдыха по-прежнему находят немало советских и немецких снарядов. Кроме этого саперы подготавливают побережье для высадки морского десанта».

В прошлом году саперы Северного флота приняли участие в учениях и на Таймыре, и на Чукотке, Новосибирских островах, Северной и Новой Земле, а также на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Наступивший год так же обещает быть для инженерных подразделений насыщенным, а ведь 21 января эти войска будут отмечать свой профессиональный праздник.