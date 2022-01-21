21 января отмечают свой профессиональный праздник инженерные войска

Такие подразделения есть и на Северном флоте, например, отдельный морской инженерный полк, специалисты которого накануне во время полевого выхода отработали специальные задачи.

О такой технике мечтают многие мурманские коммунальные службы. Знакомитесь, БАТ-2. Путепрокладчик или бульдозер на артиллерийском тягаче, название которого созвучно с именем одного из героев комиксов, вообще не замечает перед собой пухляка, снежной целины полигона в районе Щукозера. Да, такая машина была бы неповоротливой черепахой на городских улицах, но как красиво она идёт по лесной дороге. За ней тянутся и другие грузовики инженерного полка.

Свой профессиональный праздник инженерные войска отмечают строго по-армейски – учениями. После марш-броска сапёры отрабатывают навыки разминирования. Всё как в кино: обнаружили мину, зацепили кошкой, отошли на безопасное расстояние и стянули.

Теперь колонна может продолжать движение. Инженерные воска и Северный флот могут выполнять различные задачи, строить временные переправы для войск и техники, именно они ликвидируют снаряды времен войны, а так же взрывают лёд на реках, чтобы избежать паводков весной. И это лишь малая часть их службы.