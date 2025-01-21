21 января в Вооружённых Силах РФ отмечают День инженерных войск

Однако, несмотря на профессиональный праздник, военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота продолжают тренировки с использованием новых тактических приёмов ведения современного боя.

Дмитрий, командир инженерно-сапёрной роты инженерно-саперного батальона: «Военнослужащие по контракту убывали и прибывали из командировок в зону проведения спецоперации, привозили оттуда новый опыт, делились им с личным составом по призыву - передавали свой опыт молодому пополнению. Обучаем их с учётом уже имеющегося опыта».

Военнослужащие учатся эффективно применять новые знания в области вождения путепрокладчика БАД-2, плавающего транспортёра ПТС-2 и другой инженерной техники. А также, что не менее важно, они совершенствуют навыки безаварийной эксплуатации специального оборудования в разнообразных условиях, в том числе и в непредвиденных и даже опасных.

Не обходятся тренировки и без практической подготовки военнослужащих инженерно-водолазного взвода. Их обучают в особых классах с применением специальных тренажёров.

Особое внимание в последнее время уделяется и занятиям по подготовке инженеров-сапёров. Специалисты изучают инструменты для разминирования, виды взрывчатых веществ и, конечно, новые способы использования штатных средств.

Дмитрий, командир инженерно-сапёрной роты инженерно-сапёрного батальона: «Проводим максимальное количество практических занятий. Ребятам даём побольше самостоятельности. Они должны прочувствовать ответственность за своё дело. Им интересно. Сапёр должен быть спокойным, внимательным, усидчивым. Должна быть светлая голова. Важно, чтобы она хорошо работала, потому что много вопросов действительно наукоёмких».

К слову, задачи по разминированию местности с помощью инновационных технических комплектов инженерной разведки, а также по уничтожению найденных боеприпасов саперы выполняют эффективно и быстро. И не только на тренировках.

Александр Факов, подполковник, временно исполняющий обязанности командира отдельного морского инженерного полка Северного флота: «В течение прошедшего года и нынешнего наши военнослужащие неоднократно привлекались для выполнения задач по разминированию местности в зоне ответственности Северного флота. Мы выезжаем на места по заявкам военкоматов с целью поиска, обнаружения и ликвидации найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны».

За боевые заслуги в зоне спецоперации были удостоены высоких правительственных наград уже более 100 военнослужащих отдельного морского инженерного полка Северного флота.