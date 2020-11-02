210 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Мурманской области

Регион уверенно преодолел планку в 20 тысяч инфицированных с начала тестирования в Заполярье.

Больше всего заболевших в Мурманске (+87), Мончегорске (+31) и Североморске (+19). За выходные 9 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом. Напомним, в России, и Мурманск не исключение, действует масочный режим в общественных местах. Такую меру ввел Роспотребнадзор. Немало для борьбы с пандемией делают и областные власти, например, недавно в распоряжение врачей передали 17 автомобилей из автобазы правительства Мурманской области. За каждым закреплен водитель, такие бригады так же работают по вызовам.