2125 морских миль и 365 дней работы российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41» в Северном Ледовитом океане

В начале октября исполнился год с начала работы российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41» в Северном Ледовитом океане. Уже 12 месяцев экспедиция, организованная Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, выполняет исследования по метеорологии, гидрофизике, океанографии, гидрохимии, гидробиологии, геологии и другим ключевым отраслям российской науки.

Ядро станции - ледостойкая платформа «Северный полюс» - одновременно научно-исследовательский центр, транспортное средство и место проживания. На борту расположено 15 лабораторий и серверная система хранения полученных данных, в корпус судна вмонтированы датчики для изучения ледовой обстановки.

В арсенале учёных - беспилотные летающие аппараты, метеорологические буи, управляемые подводные аппараты, что помогает им делать свою работу оперативно и качественно.

За этот год станция преодолела 2125 морских миль. Специалисты Арктического используя уникальные возможности платформы, собрали обширный массив научных данных о состоянии природной среды и изменениях, происходящих в высокоширотной Арктике, которые будут анализироваться на Большой земле. Полученная информация применяется специалистами при подготовке ледовых прогнозов для обеспечения навигации по трассе Северного морского пути.

Результаты метеонаблюдений, аэрологического зондирования атмосферы используются в оперативном режиме, данные ежесуточно передаются в Гидрометцентр Росгидромета.