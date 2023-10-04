2125 морских миль и 365 дней работы российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41» в Северном Ледовитом океане
Ядро станции - ледостойкая платформа «Северный полюс» - одновременно научно-исследовательский центр, транспортное средство и место проживания. На борту расположено 15 лабораторий и серверная система хранения полученных данных, в корпус судна вмонтированы датчики для изучения ледовой обстановки.
В арсенале учёных - беспилотные летающие аппараты, метеорологические буи, управляемые подводные аппараты, что помогает им делать свою работу оперативно и качественно.
За этот год станция преодолела 2125 морских миль. Специалисты Арктического используя уникальные возможности платформы, собрали обширный массив научных данных о состоянии природной среды и изменениях, происходящих в высокоширотной Арктике, которые будут анализироваться на Большой земле. Полученная информация применяется специалистами при подготовке ледовых прогнозов для обеспечения навигации по трассе Северного морского пути.
Результаты метеонаблюдений, аэрологического зондирования атмосферы используются в оперативном режиме, данные ежесуточно передаются в Гидрометцентр Росгидромета.