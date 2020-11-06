219 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Мурманской области за сутки

Анализируя статистику распространения CoVid-19, можно смело утверждать, что завершение пандемии вряд ли будет скорым.

Больше всего инфицированных в Мурманске (+92), Мончегорске (+48) и Оленегорске (+33). 4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Во многих регионах России снова вводят ограничения, но пока Мурманскую область жёсткие меры не затрагивают. В Заполярье продлили каникулы для школьников, ограничили работу точек общепита. Но всё равно многие учреждения работают почти в прежнем режиме, не запрещено, например, посещать торговые центры. Но не стоит забывать про средства индивидуальной защиты – маски и социальную дистанцию никто не отменял.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, заявил, что Россия поставила тесты на коронавирус во все страны содружества и будет работать над поставками вакцин от инфекции за рубеж. Впрочем, приоритетными для распространения прививки остаются медучреждения страны.

Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации: «В России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Сейчас мы создаём условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку, и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, другие страны».