22 августа – День рождения Российского флага

Познакомиться с триколором поближе смогли сегодня александровские дошколята.

Ребята снежногорского детского сада хоть ещё и малы, но уже много знают о российской символике. 22 августа 28 лет назад было принято постановление о национальном флаге. Сегодня увидеть российский триколор можно на административных зданиях, при выступлениях и играх национальных сборных, на военных кораблях и подводных лодках. Гордо реющий на флагштоках трехцветный флаг символизирует независимость российского народа.

О цветах и их значениях спорят до сих пор: по одной из версий они символизируют человеческие качества – благородство, честность и мужество.