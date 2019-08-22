День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.19 19:30
22 августа – День рождения Российского флага
Познакомиться с триколором поближе смогли сегодня александровские дошколята.
Ребята снежногорского детского сада хоть ещё и малы, но уже много знают о российской символике. 22 августа 28 лет назад было принято постановление о национальном флаге. Сегодня увидеть российский триколор можно на административных зданиях, при выступлениях и играх национальных сборных, на военных кораблях и подводных лодках. Гордо реющий на флагштоках трехцветный флаг символизирует независимость российского народа.
О цветах и их значениях спорят до сих пор: по одной из версий они символизируют человеческие качества – благородство, честность и мужество.
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