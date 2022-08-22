22 августа в Мурманске отметили День Государственного флага Российской Федерации

На детской площадке в Первомайском районе областного центра волонтёры раздавали ленточки жителям города и рассказывали, что означает каждый цвет нашего триколора. Взрослое поколение так же подчеркнуло важность такого события.

На детской площадке в Первомайском районе областного центра волонтёры раздавали ленточки жителям города и рассказывали, что означает каждый цвет нашего триколора. Взрослое поколение так же подчеркнуло важность такого события.

Ангелина Резник, волонтёр: «Я знаю, что означает белый цвет - чистота мысли, красный цвет означает отвагу и силу означает синий цвет».

Надежда Терентьева, участник мероприятия: «Сегодня День российского флага. Я считаю, что это достаточно важный день. Я работаю в дошкольном учреждении, в нашем учреждении проводятся мероприятия. Данные мероприятия позволяют с раннего возраста у детей вызывать чувство патриотизма, любовь к Родине воспитывать».

Елена Асылгужина, участник мероприятия: «Патриотические чувства были всегда, в наше время с детства его прививали и в школах, и в садиках. Я считаю, что это первое, что должно происходить».

Тамара Рейзис, участник мероприятия: «Это праздник нашего флага России. Любили её всегда, трудились на благо России».