22 декабря в Москве проведут День Мурманской области

Его организуют на Международной выставке-форуме «Россия». Для посетителей подготовлены театрализованные представления, виртуальные экскурсии, творческие мастер-классы, дегустация блюд арктической кухни и многое другое.

На ВДНХ с рабочим визитом приедет делегация во главе с Андреем Чибисом. Они станут участниками деловых встреч «День арктического инвестора» и «Арктический диалог».

В рамках культурной программы для гостей выступят оркестр и Ансамбль песни и пляски Северного флота, состоится показ коллекции одежды «Гололедица» и театрализованный пролог об истории Заполярья. На стенде Мурманской области посетители смогут бесплатно отправить открытку, принять участие в квизе «Ковдор – столица Гипербореи», получить памятные призы и подарки, а также подать заявку на переезд в Мурманскую область и получить консультацию от специалистов службы кадрового сопровождения.

Во время события можно принять участие в турнире по игре «Поймай северное сияние», научиться изготавливать поморских козуль, послушать презентацию о туристическом потенциале Заполярья, узнать про горнолыжный отдых в Хибинах. В Музее кино проведут показы российских фильмов, снятых в Мурманской области в рамках фестиваля кино «Северный характер».

Для маленьких зрителей в детской зоне Дома российской кухни пройдёт мастер-класс по росписи пряников. А уже в 18 часов состоится церемония награждения победителей конкурса-голосования «Молодёжная столица России 2024», в котором наш регион в рейтинговом голосовании занял третье место.