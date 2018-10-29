22 дошкольника стали юными друзьями кадетов

Начинать служить Родине стоит с детского сада, в этом уверены воспитанники детского сада в Снежногорске. Юными друзьями кадетов стали 22 дошкольника.

Повзрослели на глазах – гордая выправка, новенькая форма. Воспитанников старшей группы детского сада №8 посвятили в «Юные друзья кадетов». Поздравить малышей с взрослым праздником пришли родители, кадеты-коллеги из другого сада и представители шефствующей войсковой части города Полярный.

Знаки отличия, которые теперь носить ребята будут с особой гордостью, им преподнесли кадеты-школьники.

Впереди оттачивание строевой ходьбы, заучивание гимнов, и конечно итоговый кадетский бал. А пока – первые уроки танцев.