22 и 29 апреля, а также 14 мая в Мурманске состоятся традиционные общегородские субботники

Соответствующее постановление подписал глава администрации города.

Юрий Сердечкин сообщил в телеграм-канале и на странице «ВКонтакте», что продолжается опрос по выбору мест для уборки. Пока лидируют сквер в районе дома №31 по улице Шабалина и сквер в районе памятника Ленину.

В комментариях можно предложить участки, которых нет в списке голосования.

Ещё один традиционный субботник — по очистке берегов водоёмов — состоится 21 мая. В нём также смогут принять участие все желающие. Очистить от мусора планируем берега озер Семёновского, Окунёвого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

Принять активное участие в преображении города можно и онлайн. До 31 мая на платформе 51.gorodsreda.ru проходит Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.