22 июня – страшная дата в истории России

В этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов человеческих жизней. В память о сражавшихся за Родину и погибших от рук фашистов воинах Мурманская область присоединилась к всероссийской памятной акции «Свеча памяти».

Мурманск, город, где летом не садится солнце, нет восходов и закатов, поэтому определить время без часов сложно. Но митинг рядом с мемориалом «Защитникам советского Заполярья» состоялся ровно в 4 утра. 22 июня 1941 года в это время началась война. В нашей истории эта дата навсегда останется Днём памяти и скорби.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Наша задача сохранить эту историческую память, передать её нашим потомкам и не дать никому в мире переписать историю. Это действительно очень важно, это дорогого стоит. Потому что сегодня у нас такое чистое утреннее небо. Поют птицы. А если б не эта Победа?! Если бы по-иному закончилась война, этого всего для нас бы не было».

Глава региона Андрей Чибис отметил, что война принесла горе в каждую семью. И только помня события тех дней, мы и будущие поколения смогут избежать повторения такой трагедии. Участники памятной акции возложили цветы к Вечному огню. Свечи зажгли в виде памятной даты и фразы - «Север помнит. 75».

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Существует такое выражение, что солдат умирает дважды. Первый раз, когда перестаёт биться его сердце, второй раз, когда о нём забывают. Мурманчане свято чтят память о тех, кто подарил нам свободу».

В День памяти и скорби акция «Свеча памяти» состоялась и во многих городах Мурманской области. Например, в столице Северного флота её провели во всех гарнизонах и на Воинском мемориальном кладбище, в православных храмах всех гарнизонов Северного флота состоятся поминальные службы и литии по погибшим.