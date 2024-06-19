22 июня на территории Кольской ветроэлектростанции во второй раз стартует забег

В этом году почетными гостями гонки станут звёзды профессионального спорта: президент Федерации лыжных гонок России, многократная Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, мастер спорта России, футболист спортивного клуба «Спартак» Артем Ребров и серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский.

Спортсмены примут участие в забегах на разных дистанциях, а также в эстафете общей протяженностью 50 км.

Самым юным атлетам предлагают пройти дистанцию в 600 метров.

А ещё для атлетов и гостей на территории стартово-финишного городка будут предусмотрены фудкорты, мастер-классы, детский клуб и площадка для моно-футбола от спортивного клуба «Спартак».

По традиции, все средства, собранные по итогам регистрации участников забега, будут направлены в благотворительные организации Мурманской области. Каждый спортсмен сможет самостоятельно определить, какому именно фонду он хотел бы помочь.