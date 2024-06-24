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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.24 19:30

22 июня северяне отмечали День памяти и скорби

Мурманчане вспоминали всех погибших в Великой Отечественной войне.

У мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся памятный митинг, в котором принимали участие представители правительства, депутаты, военнослужащие, ветераны, школьники и горожане.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы в этот день вспоминаем всех, кто пал на полях сражений, кто умер от холода, голода, от ран, был замучен в концлагерях и тех, кто трудился в тылу и делал всё для Великой Победы. И мы в необъятном долгу перед нашим поколением 40-х годов, которые сделали всё для того, чтобы мы могли с вами приходить и вспоминать о тех, кто добыл эту Победу и говорить им слова благодарности».

Одновременно во всей России ровно в 12.15 прошла минута молчания и скорби. Именно в это время 22 июня 1941 года по радио звучало сообщение о нападении фашистской Германии на нашу страну.

Военные действия в Заполярье начались с массированных авианалётов. Для врага наш город был важным стратегическим направлением.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «День 22 июня никогда не будет красным днём календаря. Это чёрный день в истории нашей страны. Но вместе с этим этот день стал началом беспримерного в истории человечества подвига. Когда люди сплотились для защиты независимости своей Родины».

В завершение памятного митинга мурманчане возложили цветы к Вечному огню. А чуть позже у мемориала состоялась акция «Огненная картина войны». Активисты в память о погибших во время самой кровопролитной войны в истории развернули на площадке полотно с изображением памятника «Алёша». 

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Viktor Pavlov
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