22-летний мурманчанин хотел заняться наркоторговлей, но угодил на 10- лет в тюрьму

Он планировал сбывать метилэфедрон, героин и метадон. Но благодаря оперативной работе полицейских, противоправная деятельность молодого человека не удалась.

Мужчину задержали в автогаражном кооперативе Первомайского округа. Из кармана куртки подозреваемого был изъят пакет с камнеобразным розовым веществом. А при обыске в квартире полицейские нашли ещё пакеты с наркотиками, электронные весы, сим-карты и другие предметы.

Экспертиза показала, что изъятые вещества – это метилэфедрон, героин и метадон общей массой около 300 граммов .

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «Собранные следователем доказательства признаны Первомайским районным судом достаточными для вынесения приговора. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу».