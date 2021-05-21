22 мая мурманские байкеры официально откроют мотосезон

Поклонники двухколесного транспорта пройдут по городу колонной.

Сбор колонны начнётся в полдень на верхней парковке торгового центра «Форум», а стартуют байкеры в 13 часов. Организованным строем они проедут по центральным проспектам Мурманска к мемориалу Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Там мотоциклисты возложат цветы и сделают общее фото на память.

А в 14 часов мотоколонна проедет по площади Пять Углов, где в этот день состоится «Последний звонок 2021».

Отметим, что на время проведения ежегодного заезда проезжую часть освободят от транспорта. Дорога будет открываться по мере движения колонны. Также организаторы отмечают, что погода пока не радует теплом, а потому участникам необходимо одеваться тепло.