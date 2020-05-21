22 мая состоится заключительная онлайн-встреча в рамках проекта «Диалог с героем»

Формат позволяет зрителям в прямом эфире из первых уст услышать воспоминания героев военных лет. Также можно задавать им вопросы. Трансляция организована в официальных аккаунтах министерства образования и науки Мурманской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Ювеналий Иванович Мартынов, ветеран Великой Отечественной войны: «Я выполнял самую черную разнообразную работу. Приходилось вывозить умерших бойцов и командиров из госпиталей на кладбище, вместе с санитарами копать могилы и хоронить их».