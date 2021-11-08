22-метровую ёлку устанавливают в Мурманске

В Мурманске стартовали работы по установке главной ёлки города. Сейчас специалисты производят монтаж металлической конструкции.

Высота праздничной красавицы составит около 22 метров. 12-тонные бетонные блоки станут укреплением основания каркаса, чтобы даже сильный штормовой ветер не смог обрушить искусственное дерево.

В прошлом году символ нового года также начали собирать в начале ноября. Когда будет официальное открытие ёлки, пока говорить рано. Как правило, зажигают огни в первых числах декабря.