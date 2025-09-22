День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.25 19:30
22 сентября в дома жителей Мурманска начали подавать тепло
На регулировку систем у управляющих компаний есть 5 суток.
О проблемах с подключением тепла в квартирах необходимо сообщать в организацию, обслуживающую ваш дом, а также на Единую региональную линию ЖКХ по номеру 0051.
Стоит отметить, что в Мурманской области отопительный сезон стартовал почти во всех муниципальных образованиях.
Последние комментарии
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
