22 сентября в дома жителей Мурманска начали подавать тепло

На регулировку систем у управляющих компаний есть 5 суток.

О проблемах с подключением тепла в квартирах необходимо сообщать в организацию, обслуживающую ваш дом, а также на Единую региональную линию ЖКХ по номеру 0051.

Стоит отметить, что в Мурманской области отопительный сезон стартовал почти во всех муниципальных образованиях.