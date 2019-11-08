22-й творческий сезон открыли в Полярном

Даже небольшие культурно-массовые учреждения области готовы на всё ради своего зрителя. Начались новые творческие сезоны во всех театрах, дворцах и центрах культуры региона. Полярнинский «Север» - не исключение.

День народного единства, чем не повод начать творческий сезон, решили работники Центра культуры «Север» города Полярного и, пригласили гостей на концерт. А раз поводов сразу два, то и праздник стал в два раза масштабней.

«Наших зрителей ожидают три программы: детский спектакль, спектакль для взрослых и концертная программа, которая называется «Творческое единение», - Елена Поддубная, художественный руководитель Центра культуры «Север», г. Полярный.

По сложившейся традиции, у творческих работников «Севера» был заготовлен сюрприз. На этот раз на сцене появились новые ведущие:

- Знакомьтесь, моя соведущая - Кристина. Поет, танцует, пишет рэп и взрывает своим позитивом любой зрительный зал. Помогает ей моя наставница - добрая, современная и очень терпеливая Анна.

Творческий коллектив «Севера» давно полюбился постоянным зрителям, но и новые заводные ведущие им пришлись по душе. Тем более что на сцене выступили всё те же знакомые коллективы.

22-й сезон можно считать открытым.