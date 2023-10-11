2:3 – ХК «Арктика» уступила дружине Брянска

Команда из Мурманской области провела повторный матч в Брянске в рамках первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги

Счёт открыли хозяева площадки на 8-й минуте, вторая шайба в ворота «Арктики» прилетела уже через несколько минут.

На что наша команда ответила только одним удачным ударом.

Второй период прошёл без заброшенных шайб, хотя возможности у команд были, а вот в третьем наши сначала сравняли счёт, но решающими стали последние пять минут, во время которых команда из Брянска вырвалась вперед.

Счёт в итоге застыл на отметке 2:3 в пользу соперников.

ХК «Арктика» с 9 баллами занимает третье место в Западной конференции и следующие игры также проведёт на выезде – в Санкт-Петербурге против «Динамо-Юниор» (25 и 26 октября) и «Динамо-576» (29 и 30 октября).