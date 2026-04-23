23 апреля профессиональный праздник отмечает пресс-служба Уголовно-исполнительной системы России

В этом году ей исполнилось 30 лет. В честь праздника сотрудники профильного регионального ведомства пригласили журналистов, чтобы поблагодарить их за работу. В списке награждаемых были и сотрудники редакции «Арктик-ТВ».

30 лет пресс-службе УИС России. Эти специалисты ведут непростую работу по освещению деятельности ведомства, жизни осужденных в колониях и исправительных центрах, а также работе по их ресоциализации. Самое интересное, что в этой непростой специфике сотрудники пресс-службы нашего региона находят творческий подход, который стимулирует их.

Ольга Столярова, начальник пресс-службы УФСИН России по Мурманской области: «У нас очень интересная работа. Мы взаимодействуем с вами, бываем везде. Мы рассказываем не только о деятельности УИС, но и о человеческих душах. О людях, которые имеют интересные увлечения. Мы сами пишем, создаём видеоролики».

В день празднования руководитель регионального ведомства Сергей Бондарь пришёл поздравить своих подчинённых с профессиональным днём. А также журналистов, которые на протяжении многих лет сотрудничают с УФСИН и освящают их деятельность.

В этом году на смотр-конкурс «На страже порядка» было подано рекордное количество материалов. И по итогу выбраны 15 победителей.

Сергей Бондарь, начальник УФСИН России по Мурманской области: «Вас благодарю за тесное взаимодействие с нашей пресс-службой. Хочу пожелать вам всем, в первую очередь, крепкого здоровья, профессиональных и творческих побед. Победа будет за нами. И чтобы поддержка ваших родных и близких людей давали силы на совершение профессиональных побед».

В списках награждаемых были и сотрудники телекомпании «Арктик-ТВ». Шеф-редактор и член общественного Совета при УФСИН России по Мурманской области Кристина Харатова победила в смотре-конкурсе на лучшее освещение деятельности УИС «На страже порядка» в номинации «Производственный потенциал УИС». Вместе с ней награду получил и оператор Виталий Артемьев, который участвовал в создании сюжета о традиционной выставке продукции, производимой в исправительной колонии №17.