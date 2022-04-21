23 апреля стартует «Ночь в «Научке» - Мурманская областная научная библиотека порадует посетителей необычными мероприятиями

Российские библиотеки практически каждую весну проводят акцию «Библионочь». В этом году она намечена на 28 мая. А для того, чтобы ещё больше подогреть интерес читателей, в Мурманске придумали уже своё мероприятие под названием «Ночь в «Научке». Для гостей уже подготовлены тематические площадки различной направленности, мастер-классы, настольные и видеоигры, а самые любопытные даже смогут зайти в святая святых – в отдел книгохранения. И это далеко не всё, что ждёт северян.

Татьяна Вышкова, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «У нас будет впервые библиотечный шаман приём устраивать. Можно будет с ним пообщаться. У нас будет такой замечательный подарок для наших читателей – шоу «Выкрутасы!». Это будет бесплатное мероприятие для наших посетителей. И, конечно, мы не сможем обойти стороной литературу: к нам приедет Анна Шери – писатель, которая пишет очень интересные произведения, романтические, но обязательно с присутствием какого-то криминального триллера».

Особого внимания заслуживает «библиошаман». Автор идеи – сотрудник учреждения Никита Большаков. По его словам, образ шамана, как хранителя знаний о прошлом и будущем, был разработан им совсем недавно. На празднике «Северный колдун» предстанет перед публикой в соответствующем образе: в шкурах и с бубном.

Никита Большаков, сотрудник отдела развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки: «Шаман совмещает чуть ли не экзистенциальные функции и функции психолога, проводит медиативные практики, музыкальные практики, может дать вам хорошее предсказание. Его основная задача – поднять боевой дух. Только в эту «библионочь» шамана выпустят к народу буквально на вечер».

Нам повезло первыми поучаствовать в своеобразном обряде. Надо признаться, получилось довольно весело и свежо.

«Ночь в «Научке» предоставляет не только уникальную возможность познакомиться с миром книг и знаний, но получить заряд положительных эмоций. Событие стартует в субботу 23 апреля в 18.00.