23 августа отмечают Всемирный день бисквита! Журналисты «Арктик-ТВ» в поисках рецептов основы торта

Лилия Тарзимина, кондитер: «В старых технологиях Советского Союза было всего три-четыре ингредиента в бисквите. Это основные - сахар мука и яйца, а сейчас это множество ингредиентов: и молоко, и масло, и какао, красители, к сожалению. Так же, как и мы, сухофрукты добавляют, морковь, корицу, кориандр, имбирь. Сейчас бисквитов множество».

С XVII века незатейливый рецепт этого лакомства стал популярен во многих странах.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась в кондитерский цех, чтобы узнать, как готовить бисквит.

Лилия Тарзимина, кондитер: «Я и вся моя семья - мы любим торты и пирожные различные. Я очень часто пекла тортики дома, дальше пошли заказы от моих знакомых, в итоге мы открыли цех».

У кондитера Лилии Тарзиминой в штате ещё три человека. Вместе со своей командой она радует северян свежей выпечкой и другими сладостями. Кондитер следит за современными тенденциями в кулинарии.

Лилия Тарзимина, кондитер: «В старых технологиях Советского Союза было всего три-четыре ингредиента в бисквите. Это основные - сахар мука и яйца, а сейчас это множество ингредиентов: и молоко, и масло, и какао, красители, к сожалению. Так же, как и мы, сухофрукты добавляют, морковь, корицу, кориандр, имбирь. Сейчас бисквитов множество».

Кондитер Лилия старается учитывать пожелания своих клиентов в рецептуре, делая процесс изготовления сладких деликатесов авторским.

Но сегодня для съёмочной группы «Арктик-ТВ» использовался аутентичный процесс создания бисквитного торта.

Приготовление коржей - основа для любого бисквитного тортика. Параллельно с этим процессом можно взбить крем и через некоторое время оформить коржи должным образом.

С помощью кондитерского мешочка мастера кулинарии наносят на бисквитные слои крем предпочтительно сливочный, полученный из творожного сыра и сливок. В творческом порыве Лилия добавила ягод и сделала глазурь из молочного шоколада. Вуаля, бисквитный торт готов.

В среднем на изготовления сладкого деликатеса уходит от 2 до 3 часов.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать у северян, какая сладость у них в приоритете. Получился необычный срез предпочтений:

– Ой, «Сникерс» - самый любимый, чизкейки ещё.

- Картошка – пирожные.

– А я не ем сладкое.

- Медовик.

– А я люблю эклер.