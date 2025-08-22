23 августа в областной научной библиотеке и Центре современного искусства проведут «Ночь кино»

Это будет ночь показов российского кинематографа. На площадках можно будет поучаствовать в мастер-классах, а также узнать интересные факты о создании лент и подробности биографии их авторов и актёров.