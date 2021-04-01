23 часа 21 минута и 3 секунды - от Мурманска до берега Баренцева моря

Спортсмен и блогер Алексей Лихарев преодолел ультрамарафонскую дистанцию 130 км – от Мурманска до берега Баренцева моря в Териберке. Ролик, посвященный забегу, появился в социальной сети «Инстаграм».

Алексей Лихарев – ультрамарафонец и филантроп. Спортсмен переболел раком крови, а сегодня вдохновляет всё беговое сообщество России, испытывая себя на прочность, Алексей хочет показать, что внутри каждого человека заложена огромная внутренняя сила. Главное – верить в себя, никогда не сдаваться и не отступать от цели.

«Болезнь — это сражение, в котором я победил. Каждый раз, когда мне становится тяжело, я вспоминаю, что было ещё тяжелее. Это заставляет меня двигаться, несмотря ни на что», — рассказал Алексей Лихарев.

Новый вызов и новая цель, которую поставил спортсмен, пробежать марафон в условиях вечной мерзлоты. Его давней мечтой было увидеть северное сияние, из чего и родилась идея насладиться его видом во время забега. Чтобы преодолеть 130 километров за полярным кругом, у Алексея суммарно ушло 23 часа 21 минута и 3 секунды. Снимала забег ультрамарафонца команда специалистов.