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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.24 19:30

23 февраля 2025 года из Мурманска стартует легендарная гонка «Экспедиция-Трофи»

Её участники проедут всю Россию и финишируют 8 марта во Владивостоке.

Восьмая по счёту гонка пройдёт под девизом «Зажигаем маяки национальной гордости!». Она посвящена лучшим туристическим уголкам России и их кулинарными особенностям.

На каждом этапе участникам предстоит собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест и людей. За это они получат баллы.

Поскольку точки «разбросаны» на разном расстоянии от федеральных трасс, командам придётся самостоятельно разрабатывать маршрут каждого этапа. Чем дальше точка, тем больше баллов получит команда.

Основное условие участия в следующем этапе – прибытие на финиш действующего этапа в контрольное время.

В «Экспедиции-Трофи 2025» будут спецучастки – зрелищные сражения команд со снегом, льдом и прочими труднопреодолимым препятствиями. Спецучастки будут в начале каждого этапа.

Напомним, что «Экспедиция-Трофи 2025» стартует от мурманского маяка «Белокаменный» 23 февраля 2025 года. И через 14 дней, 8 марта, финиширует у маяка во Владивостоке. Общий маршрут составит более 16000 км.  Главный приз штаб гонки объявит на ближайшей пресс-конференции.  А приз «Дух Экспедиции» традиционно получит самая отзывчивая и добрая команда, по мнению самих участников.

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