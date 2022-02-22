День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.22 19:30
23 февраля в Мурманске состоится праздничный салют
Небо над столицей Заполярья озарит артиллерийский салют в честь празднования Дня защитника Отечества. Пушечные залпы традиционно прогремят в 21 час.
Салют в честь Дня защитника Отчества проводится в соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу в городах, удостоенных звания «Город-герой».
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Последние комментарии
Виктор
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Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
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