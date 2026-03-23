23 марта работники гидрометеорологической службы отмечают профессиональный праздник

В этот знаменательный для сотрудников день их лично поздравил губернатор Мурманской области.

Распланировать свой день и подготовиться к быстро сменяющимся погодным условиям северянам удаётся благодаря ежедневным наблюдениям работников Гидрометцентра. И хоть климат в нашем регионе непредсказуем, чаще всего специалистам удаётся его определить.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра: «Сегодня награждают тех, кто достоен этих наград, которые либо очень много лет работают верой и правдой, которые внесли очень большой вклад в то, чтобы защитить население Мурманской области и экономику от погодных и климатических изменений, люди, которые занимаются обеспечением в деятельности гидрометслужбы на территории Мурманской области».

Каждый отдел гидрометцентра представляют специалисты, имеющие не только большой багаж знаний, но и неподдельный интерес к проводимым изучениям.

Валентина Бирюкова, руководитель группы гидрологических прогнозов Мурманского гидрометцентра: «Мне очень нравится заниматься именно составлением гидрологических прогнозов, потому что это очень интересная сфера деятельности. Ты можешь постоянно видеть и наблюдать, стараться редактировать на результаты своей работы. Плюс, у нас здесь под боком те объекты, для которых ты составляешь прогнозы, так что в период весеннего половодья мы работаем здесь, потом мы едем на водные объекты, смотрим, анализируем».

Таких преданных любимому делу сотрудников лично наградил и поздравил Андрей Чибис, а перед этим губернатор посетил музей Гидрометцентра и ближе познакомился с историей его прошлого и настоящего.