23 мая мурманчан приглашают на общегородской субботник по очистке берегов природных водных объектов
В Октябрьском округе субботники организуют на склонах вдоль ручья Варничного, на береговых линиях озера Среднее и озера Окуневое.
В Первомайском округе на озёрах Ледовое и Глубокое, ручье Чистом и на берегу Кольского залива, где «Арктический пляж».
Жители Ленинского округа присоединятся к субботнику на береговой линии озера Семёновского и зелёной зоне в районе домов №3, 6 и 8 по улице Кирпичной.
Перчатки и инвентарь можно будет получить на точках сбора.