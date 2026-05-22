23 мая мурманчан приглашают на общегородской субботник по очистке берегов природных водных объектов

Большая уборка стартует в 10.00 в девяти точках города.

В Октябрьском округе субботники организуют на склонах вдоль ручья Варничного, на береговых линиях озера Среднее и озера Окуневое.

В Первомайском округе на озёрах Ледовое и Глубокое, ручье Чистом и на берегу Кольского залива, где «Арктический пляж».

Жители Ленинского округа присоединятся к субботнику на береговой линии озера Семёновского и зелёной зоне в районе домов №3, 6 и 8 по улице Кирпичной.

Перчатки и инвентарь можно будет получить на точках сбора.