23 мая в Мурманске открывают мотосезон

Его ознаменуют традиционным мотопробегом. Стартует праздничная колонна в 13 часов от администрации Первомайского округа.

Она проследует по центральным проспектам и улицам города к мемориалу Защитникам советского Заполярья, где традиционно байкеры возложат цветы к Вечному огню.

Участникам мотопробега необходимо иметь при себе документы на транспорт и страховку, всем быть в шлемах – и пилоту, и второму номеру.