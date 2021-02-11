День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.21 19:30
23 нарушения правил, связанных с выездом на полосу встречного движения, с начала года приселки дорожные полицейские в Мурманске
26 января в городе Мурманске, в районе Нижнеростинского шоссе, были остановлены водители автомобилей «Опель» и «Хендай», которые осуществили выезд на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения.
28 января водитель автомобиля «Ауди» совершил такое же правонарушение, при этом выехал на встречку на железнодорожном переезде. Законодательством за данное правонарушение предусмотрен штраф - пять тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, отметила Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.
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